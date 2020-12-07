Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Неизвестная болезнь обнаружена в Индии
07.12.2020 19:10
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 19
07.12.2020 17:23
В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках 2
Сегодня 06:40
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января 2
Сегодня 08:55
В Карелии мужчину оштрафовали за травяную подстилку 3
07.12.2020 18:40
Названы самые популярные видео на российском YouTube в 2020 году
07.12.2020 21:30
В Карелию поступит очередная партия вакцины против коронавируса 8
07.12.2020 16:49

В Карелии автопьяница, плевавший на запреты, получил реальный срок

Новости. Общество
16:02, 08 Декабря 2020
фото: Меркова Ирина/Столица на Онего
Загрузка...

Житель поселка Ледмозеро, имевший непогашенную судимость за пьяную езду, отправится в колонию за то, что продолжал кататься за рулем в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 33-летний житель поселка Ледмозеро, имевший непогашенную судимость за управление автомобилем в пьяном виде, 10, 11 и 15 апреля этого года вновь совершил аналогичные преступления, в связи с чем был трижды отстранён сотрудниками полиции от управления транспортным средством.

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина виновным в совершении всех трех эпизодов пьяной езды. А также учел, что он уже имел на тот момент судимость за аналогичное преступление.

С учетом наличия в преступлении рецидива Муезерский районный суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений и имеющихся в отношении него приговоров.

В итоге мужчина проведет 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима, а также будет лишен права управлением транспортным средством на 3 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»