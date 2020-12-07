В Карелии автопьяница, плевавший на запреты, получил реальный срок

Житель поселка Ледмозеро, имевший непогашенную судимость за пьяную езду, отправится в колонию за то, что продолжал кататься за рулем в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 33-летний житель поселка Ледмозеро, имевший непогашенную судимость за управление автомобилем в пьяном виде, 10, 11 и 15 апреля этого года вновь совершил аналогичные преступления, в связи с чем был трижды отстранён сотрудниками полиции от управления транспортным средством.

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина виновным в совершении всех трех эпизодов пьяной езды. А также учел, что он уже имел на тот момент судимость за аналогичное преступление.

С учетом наличия в преступлении рецидива Муезерский районный суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений и имеющихся в отношении него приговоров.

В итоге мужчина проведет 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима, а также будет лишен права управлением транспортным средством на 3 года.