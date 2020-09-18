В Карелии автор книги о Путине рассказал, "куда бредет Россия"

Вышла в свет книга-исследование Николая Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук - закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов". Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Вспоминая события двадцатилетней давности, автор задается вопросом, почему Ельцин выбрал Путина, и рассказывает о том, как в России постепенно выстраивалась система власти одного человека.

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