В Карелии банк обрушил угрозы на бывшего клиента и поплатился за это

Приставы взыскали с банка штраф за нарушение закона, сообщили в УФССП Карелии.
На рассмотрении в службе карельских приставов находилось обращение гражданина о нарушении его прав банком.
Как выяснилось, житель Суоярвского района ранее задолжал банку по кредитному договору. Состоялся суд, и после него задолженность была полностью выплачена.
Однако после этого жителю Карелии из банка сообщили о необходимости вновь погасить долг, а впоследствии стали поступать звонки с угрозами о возможном возникновении проблем на работе, блокировки счетов, аресте имущества от коллекторов.
УФССП запросило у банка сведения о взаимодействии с якобы должником. Выяснилось, что за сутки из банка связались с жителем Суоярвского района 7 раз, тогда как в банке вначале уверяли, что звонили 1 раз, а затем объяснили многочисленные звонки попыткой связаться с бывшим клиентом.
Кредитное учреждение признали виновным в нарушении и назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Две апелляции банка в арбитражные суды остались без удовлетворения — учреждение-нарушитель вынуждено было заплатить штраф.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание