В Карелии бесплатно раздадут населению 327,2 тыс. гектаров лесного фонда

Территории Карелии, где будут бесплатно выделять земельные участки населению по программе «Арктический гектар» на 97% состоят из лесного фонда.

Об этом сообщила сегодня министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, общая площадь участков, предназначенных для раздачи населению, составляет 337,3 тыс. гектаров. Из них 327,2 тыс. гектаров относится к лесному фонду.

«Львиная доля земельных участков — это земли лесного фонда, свободные от прав третьих лиц, то есть не сданные в аренду, на которых нет особо охраняемых природных территорий и которые, соответственно, можно вовлечь в оборот… Хотелось бы сразу для всех отметить, что 119-й федеральный закон… позволяет предоставлять лесной фонд, в том числе под индивидуальное жилищное строительство», — сказала Свидская.

Она разъяснила процедуру перевода участков лесного фонда в другую категорию.

«Гражданину выделяется один гектар, он строит там объект надвижимости с соблюдением всего природоохранного законодательства. Дальше по декларации в Росреестре регистрирует данный объект капитального строительства. После этого — упрощенный перевод из одной категории в другую: из лесного фонда в населенный пункт», — пояснила министр.

Она также отметила, что при определении участков лесного фонда выбирались те, где имеется необходимая инфраструктура.

«То есть рядом федеральные дороги, водные объекты, и мы максимально смотрели, чтобы газ учитывали при подборе», — сказала Свидская.

На заседании комитета ей был задан вопрос, что произойдет с участками, если граждане, которые их получат, не используют «арктические гектары» по назначению.

Что ответила министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».