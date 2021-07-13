Реклама
Прислать новость
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции 1
Сегодня 12:37
В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников 10
Сегодня 12:11
Молодой водитель потерял сознание и устроил страшную аварию в Петрозаводске 3
Сегодня 11:01
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 6
Сегодня 09:40

В Карелии бесплатно раздадут населению 327,2 тыс. гектаров лесного фонда

Новости. Общество
14:33, 13 Июля 2021
фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Территории Карелии, где будут бесплатно выделять земельные участки населению по программе «Арктический гектар» на 97% состоят из лесного фонда.

Об этом сообщила сегодня министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, общая площадь участков, предназначенных для раздачи населению, составляет 337,3 тыс. гектаров. Из них 327,2 тыс. гектаров относится к лесному фонду.

«Львиная доля земельных участков — это земли лесного фонда, свободные от прав третьих лиц, то есть не сданные в аренду, на которых нет особо охраняемых природных территорий и которые, соответственно, можно вовлечь в оборот… Хотелось бы сразу для всех отметить, что 119-й федеральный закон… позволяет предоставлять лесной фонд, в том числе под индивидуальное жилищное строительство», — сказала Свидская.

Она разъяснила процедуру перевода участков лесного фонда в другую категорию.

«Гражданину выделяется один гектар, он строит там объект надвижимости с соблюдением всего природоохранного законодательства. Дальше по декларации в Росреестре регистрирует данный объект капитального строительства. После этого — упрощенный перевод из одной категории в другую: из лесного фонда в населенный пункт», — пояснила министр.

Она также отметила, что при определении участков лесного фонда выбирались те, где имеется необходимая инфраструктура.

«То есть рядом федеральные дороги, водные объекты, и мы максимально смотрели, чтобы газ учитывали при подборе», — сказала Свидская.

На заседании комитета ей был задан вопрос, что произойдет с участками, если граждане, которые их получат, не используют «арктические гектары» по назначению.

Что ответила министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 15:40:08
Ага, уже в очередь побежали.
наташка
2021-07-13 15:10:43
Народное добро разбазаривают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 6
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было»
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»