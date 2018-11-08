В Карелии бездомный пес напал на ребенка

В Кемском районе бездомный пес покусал школьницу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установила прокуратура в ходе проверки, в Кемском районе школьницу, возвращавшуюся домой после уроков, укусил бродячий пес.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокурора о взыскании с администрации Кемского района в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор района внес главе администрации Кемского муниципального района представление об устранении нарушений статьи "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и статей "О мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных".

Представление находится на рассмотрении.