В Карелии бездомный злодей прикинулся уставшим путником и ограбил даму-сторожа

Жительница Карелии пожалела мужчину и захотела угостить бутербродом, но он наказал ее за доброту.

В среду в дежурную часть полиции Костомукши обратилась сторож местной автостоянки и сообщила, что неизвестный открыто похитил деньги, информирует МВД.

Заявительница пояснила, что в бытовку зашёл прохожий, попросил разрешения погреться и дать перекусить. Костомукшанка пожалела мужчину и собиралась поделиться с ним бутербродом. Однако незнакомец схватил со стола двухтысячную купюру и побежал к выходу. Работница попыталась остановить его, призывала вернуть деньги, но тот скрылся.

Женщина запомнила приметы злоумышленника. Благодаря полученной информации сотрудники уголовного розыска задержали его по горячим следам. Подозреваемым оказался 45-летний ранее судимый за имущественные преступления гражданин без определённого места жительства. Он дал признательные показания. У него была изъята похищенная наличность.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как любитель морепродуктов в Петрозаводске попался на грабеже.