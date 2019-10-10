В Карелии безработные предпенсионеры открывают свой бизнес

До конца года в бизнесмены планируют податься 320 жителей республики.

С начала года 34 безработных предпенсионера открыли свое дело при поддержке служб занятости. Это в 3 раза больше, чем за прошлый год. Рост числа новых бизнесменов в правительстве республики связывают с увеличением финансирования программы самозанятости с 26,8 млн рублей до 50,7 млн рублей.

Предпенсионеры сегодня могут получить 200 тыс. рублей. Они используют эти средства на открытие своих фермерских хозяйств, бизнеса в сфере оказание услуг (парикмахерские услуги, ремонт одежды, ремонт бытовой техники, авторемонт, строительные услуги, дополнительное образование детей), такси, торговли и т.д, сообщается на сайте правительства республики.

Так, жительница Беломорского района открыла "Школу современного макияжа", в Олонецком районе женщина занимается профессиональной стрижкой животных, а в Кемском районе автоледи предоставляет услуги такси.