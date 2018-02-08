В Карелии безработных привлекут к подготовке празднования Дня республики

В Беломорске, где в этом году будет отмечаться День республики, безработных граждан привлекут к подготовке праздника.

Об этом сообщили в республиканском управлении труда и занятости.

"Согласно распоряжению правительства Республики Карелия, в План мероприятий по подготовке и проведению праздника в 2018 году в городе Беломорске включено проведение общественных работ по обустройству и озеленению улиц и парков. Работы запланированы на весенний период. Предполагается, что в них примут участие не менее 50 ищущих работу граждан", - сказано в сообщении управления.

Напомним, торжества по случаю Дня республики пройдут 7 июля, хотя традиционно праздник отмечался 8 июня.

"Перенос даты связан со сжатыми сроками реализации необходимых мероприятий, а также изменчивой погодой в Беломорском районе в начале июня", - объясняли ранее в правительстве.