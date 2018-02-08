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Новости. Общество
15:01, 08 Февраля 2018

В Карелии безработных привлекут к подготовке празднования Дня республики


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В Беломорске, где в этом году будет отмечаться День республики, безработных граждан привлекут к подготовке праздника.

Об этом сообщили в республиканском управлении труда и занятости.

"Согласно распоряжению правительства Республики Карелия, в План мероприятий по подготовке и проведению праздника в 2018 году в городе Беломорске включено проведение общественных работ по обустройству и озеленению улиц и парков. Работы запланированы на весенний период. Предполагается, что в них примут участие не менее 50 ищущих работу граждан", - сказано в сообщении управления. 

Напомним, торжества по случаю Дня республики пройдут 7 июля, хотя традиционно праздник отмечался 8 июня.   

"Перенос даты связан со сжатыми сроками реализации необходимых мероприятий, а также изменчивой погодой в Беломорском районе в начале июня", - объясняли ранее в правительстве. 

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Комментарии

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кир
2018-02-08 15:13:33
Все безработные должны находиться в национальной базе данных. После срока, установленного законом, должны поголовно привлекаться к нужным работам, если не устроились. С минимальной оплатой труда. Кто на это способен? Никто.
xxxxxxx
2018-02-08 15:12:41
И какой это праздник для безработных , подработать за копейки во время праздника. Да, конечно , это забота для них неописуемая.
Гость
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