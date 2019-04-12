В Карелии бюджетник оштрафован за нарушение прав бизнесмена

Руководитель бюджетного учреждения в Пряжинском районе оштрафован за нарушение прав предпринимателя, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе проверки установлено, что бюджетное учреждение в рамках контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд, не оплатило в течение 15 дней со дня поставки товар более чем на более 300 тысяч рублей.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении руководителя учреждения.

Карельское управление УФАС признало директора и оштрафовало на 30 тысяч рублей.

Постановление о привлечении к ответственности не вступило в законную силу.

После прокурорского вмешательства учреждение частично погасило задолженность перед предпринимателем, перечислив ему 100 тысяч рублей.