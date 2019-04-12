Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 12 Апреля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В Карелии бюджетник оштрафован за нарушение прав бизнесмена

Загрузка...

Руководитель бюджетного учреждения в Пряжинском районе оштрафован за нарушение прав предпринимателя, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе проверки установлено, что бюджетное учреждение в рамках контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд, не оплатило в течение 15 дней со дня поставки товар более чем на более 300 тысяч рублей.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении руководителя учреждения.

Карельское управление УФАС признало директора и оштрафовало на 30 тысяч рублей.

Постановление о привлечении к ответственности не вступило в законную силу.

После прокурорского вмешательства учреждение частично погасило задолженность перед предпринимателем, перечислив ему 100 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-04-12 18:32:49
Только после прокурорского вмешательства, кошмар... кругом у нас бюджетники, а должно их быть раз в пять меньше. Работать уже вообще некому, все что-то поют или пишут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

Аналитика

Сегодня 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 1
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»