В Карелии благоустроили сотню дворов и общественных территорий

Сегодня работы полностью завершены на 52 дворовых и 48 общественных территориях, сообщили в Минстрое Карелии.

В этом году раньше других среди муниципальных образований завершают программу благоустройства Прионежский и Муезерский районы, Суоярви и Медвежьегорск.

Лидерами стали город Суоярви и Суоярвский муниципальный район. В Суоярви летом обустроили Аллею Славы и завершили первый этап благоустройства территории возле лестницы, ведущей к библиотеке на ул. Ленина. Тротуар выложен плиткой, заменено освещение, установлены урны и скамейки. Кроме того, благодаря нацпроекту обустроены спортивная площадка в районе дома №3 на Лесной улице в поселке Найстеньярви и общественная территория в поселке Поросозеро.

В Медвежьегорске заасфальтировали дворовые проезды возле домов №12, 14 и 16 на ул. Советской, выполнены работы на площади Кирова. В Прионежском районе завершены проекты в шести населенных пунктах. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки контракт на работы в Шуе продлен до 15 сентября. К этому времени подрядчик обязуется закончить ремонт тротуара на ул. Советской.

Готовность объектов в Муезерском районе составляет от 70 до 100%. В рамках нацпроекта в поселке Муезерский в этом году приводят в порядок пять дворов и одну общественную территорию. Во дворах уже спилили аварийные деревья, обустроили газоны, создали парковки, установили урны и скамейки.

Преобразилась дворовая территория в поселке Ледмозеро. Возле многоквартирного дома №12 на ул. Сосновой сделали тротуар, водоотвод для дождевых и талых вод, разместили урны и скамейки.

Кроме того, в июле полностью завершены работы в Видлицком, Эссойльском, Кааламском, Пряжинском, Ладвинском, Летнереченском поселениях.

Напомним, в этом году в Карелии благоустраивают 124 дворовых и 76 общественных территорий.