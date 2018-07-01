Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
16:15, 01 Июля 2018

В Карелии более 100 тысяч заплатили за документ, который оказался никому не нужен

По теме

Парфенчиков обсудил с министром промышленности России создание завода лесозаготовительной техники в Карелии
01.07.18 08:36
Компания "Баренц Групп" теперь работает и на вторичном рынке недвижимости
29.06.18 16:51
В 20 поселениях Карелии с 1 июля снизятся тарифы на воду и отопление
29.06.18 11:27
Все новости
Загрузка...

За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать.

В соответствии с материалами проверки Контрольно-счетной палаты, осенью 2014 года Корпорация развития Карелии обеспокоилась разработкой концепции создания промышленных парков на территории республики.

Для реализации данного начинания Корпорация развития 1 октября 2014 года заключила договор возмездного оказания услуг с физическим лицом. Предметом договора являлось "оказание услуг по разработке проекта концепции создания сети промышленных парков на территории Республики Карелия".

Акционерным обществом были произведены расходы в сумме 125.600 рублей, в том числе выплачено физическому лицу – 86.000 рублей, перечислены налоги: НДФЛ – 12.700 рублей, страховые взносы – 26.900 рублей.

Проектный документ не был ни обсуждён, ни рассмотрен, ни утверждён. Может быть, он вообще был не нужен? Оказывается, что нет, Разработка концепции создания промпарков в Карелии была включена в Основные направления инвестиционной политики правительства республики  на 2011-2015 годы.

Подробнее читайте далее.

По теме

Парфенчиков обсудил с министром промышленности России создание завода лесозаготовительной техники в Карелии
01.07.18 08:36
Компания "Баренц Групп" теперь работает и на вторичном рынке недвижимости
29.06.18 16:51
В 20 поселениях Карелии с 1 июля снизятся тарифы на воду и отопление
29.06.18 11:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров

Аналитика

29.06.2018 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 2
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
Новое
Сегодня 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»