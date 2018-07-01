В Карелии более 100 тысяч заплатили за документ, который оказался никому не нужен

За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать.

В соответствии с материалами проверки Контрольно-счетной палаты, осенью 2014 года Корпорация развития Карелии обеспокоилась разработкой концепции создания промышленных парков на территории республики.

Для реализации данного начинания Корпорация развития 1 октября 2014 года заключила договор возмездного оказания услуг с физическим лицом. Предметом договора являлось "оказание услуг по разработке проекта концепции создания сети промышленных парков на территории Республики Карелия".

Акционерным обществом были произведены расходы в сумме 125.600 рублей, в том числе выплачено физическому лицу – 86.000 рублей, перечислены налоги: НДФЛ – 12.700 рублей, страховые взносы – 26.900 рублей.

Проектный документ не был ни обсуждён, ни рассмотрен, ни утверждён. Может быть, он вообще был не нужен? Оказывается, что нет, Разработка концепции создания промпарков в Карелии была включена в Основные направления инвестиционной политики правительства республики на 2011-2015 годы.

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