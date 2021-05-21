В Карелии более 20 водителей попались пьяными за рулем

В будние дни полицейские отстранили от управления транспортом более 20 нетрезвых водителей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Госавтоинспекции Карелии выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 23 водителя, находившихся в состоянии опьянения. Трое из них совершили данное правонарушение повторно.

Больше всего водителей выявлено в Петрозаводске – 9 человек, в Пряжинском районе - 3, в Прионежском и Сегежском районах – 2, в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Лахденпохском, Пудожском, Суоярвском и Беломорском районах – по одному гражданину.

Только в минувший четверг в Петрозаводске сотрудники ГИБДД поймали 5 пьяных водителей.

В настоящее время по всем фактам проводятся проверки.

Ранее пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.