В Карелии более 230 машин готовы чистить дороги от снега в новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников беспрепятственный проезд между населенными пунктами республики будут обеспечивать подрядные организации, сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время к зимнему содержанию автомобильных дорог регионального значения готовы 237 единиц дорожной техники. Ежедневно в работах по снегоочистке задействуется порядка 85 единиц, пишут на сайте правительства.

Подрядные организации заготовили 41,7 тысяч кубометров песка, 2,2 тысяч тонн реагентов (соли), 25,2 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Этих запасов противогололедных материалов хватит до марта

В Управтодоре республики круглосуточно работает диспетчерская служба, которая собирает информацию о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций, планировании маршрутов выездов для контроля за содержанием дорог. Сообщить о возникновении неудовлетворительных дорожных условий можно по телефону: 59-99-89.

Ранее сообщалось, контракт на уборку дорог Петрозаводска с нынешним подрядчиком продлится до конца зимы.