В Карелии более 48 млн рублей направлено на реабилитацию травмированных на производстве

За счет фонда социального страхования обеспечение получают обеспечение более 2,5 тысяч жителей Карелии, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний, сообщили в фонде.

"В 2018 году на цели медицинской, социальной и профессиональной реабилитации граждан этой категории отделением Фонда направлено свыше 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, 753 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отдохнули и поправили здоровье по путевкам. Расходы на санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве, оплату путевок для сопровождающих лиц и оплату проезда к месту лечения и обратно составили более 22 млн рублей.

Кроме того, средства направлялись на компенсацию расходов за приобретенные лекарственные препараты (5 млн рублей), протезирование пострадавших (8,1 млн рублей), обеспечение техническими средствами реабилитации (1,2 млн рублей) и ряд других.

Трое пострадавших, имеющих показания для обеспечения специальными транспортными средствами, в 2018 году получили новые автомобили отечественного производства.

В 2018 году на лечение после тяжелых несчастных случаев на производстве направлено 4,6 млн рублей.