В Карелии более 50 человек заразились клещевым боррелиозом

С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 203 человека, среди них – 95 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За неделю число пострадавших увеличилось на 120.

Клещи покусали жителей Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии Карелии, в 26,2% (53 человека) выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,4% – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома.

В 2019 году, по статистике на 13 мая, было зарегистрировано 195 обращений по поводу присасывания клещей.