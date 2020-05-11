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В Карелии более 50 человек заразились клещевым боррелиозом

Новости. Общество
12:10, 12 Мая 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 203 человека, среди них – 95 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За неделю число пострадавших увеличилось на 120.

Клещи покусали жителей Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии Карелии,  в 26,2% (53 человека) выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,4% – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта  на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома. 

В 2019 году, по статистике на 13 мая, было зарегистрировано 195 обращений по поводу присасывания клещей.

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