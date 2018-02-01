В Карелии более 50% избирательных участков оборудуют видеокамерами к выборам президента

Видеокамеры установят на 242 из 470 избирательных участков в республике.

Об этом ТАСС вчера сообщила секретарь карельского избиркома Светлана Батенькова.

"На выборах президента в Карелии будут работать 470 избирательных участков. Видеокамерами будут оборудованы 242 избирательных участка и помещения всех 19 территориальных избирательных комиссий", - сказала Батенькова.

Кроме того, на каждом участке за выборами будут следить не менее двух общественников. В настоящее время Общественной палатой Карелии формируется корпус общественных наблюдателей, сообщила Светлана Батенькова.

"В этом году участковые избирательные комиссии начинают работу не за десять дней до дня голосования, а за 30, так их члены будут вести информационную работу среди избирателей", - отметила секретарь избиркома.

Она добавила, что в день голосования избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 527 тыс. избирателей.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.