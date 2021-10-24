В Карелии более чем на 20% выросло число коррупционных преступлений

По данным прокуратуры республики, общий ущерб от всех совершенных за 2021 году в Карелии преступлений превысил полмиллиарда рублей.

За первые девять месяцев 2021 года был отмечен рост на 22,5% количества преступлений коррупционной направленности (87). В то же время, в республике снизилось на 12,5% число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2021 года на 21,4% больше значения аналогичного периода прошлого года (17 по отношению к 14).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,3% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 377 преступлений данной категории (в прошлом году — 372).

Ущерб от совершенных преступлений составил 555 миллионов 426 тысяч рублей, что на 6,6% больше аналогичного показателя прошлого года.