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В Карелии более чем на 20% выросло число коррупционных преступлений

Новости. Общество
09:06, 24 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Даниил Колодин

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По данным прокуратуры республики, общий ущерб от всех совершенных за 2021 году в Карелии преступлений превысил полмиллиарда рублей.

За первые девять месяцев 2021 года был отмечен рост на 22,5% количества преступлений коррупционной направленности (87). В то же время, в республике снизилось на 12,5% число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2021 года на 21,4% больше значения аналогичного периода прошлого года (17 по отношению к 14).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,3% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 377 преступлений данной категории (в прошлом году — 372).

Ущерб от совершенных преступлений составил 555 миллионов 426 тысяч рублей, что на 6,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

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Комментарии

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Кир
2021-10-24 10:05:18
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет.©

Изя
2021-10-24 11:10:59
Кир, сталинист ????))))
Русский
2021-10-24 11:35:50
Изя, я сталинист. И горжусь своим дедом чекистом, который ночных фотографов пачками на строительство беломорканала отправлял.
Изя
2021-10-24 11:43:12
Русский, поздравляю ))) Я вроде киру писал ))))
Бабенка
2021-10-24 09:48:44
Это вам не бумажными стаканчиками на мосту трясти
Люд
2021-10-24 09:37:15
Коррупция повязала все органы власти, это теперь очевидно и не скрыть, аннулированы были ОБХСС-ы и ОБЕПЫ, ,чтобы дать зелёную улицу преступникам,а теперь удивляемся: от чего это она растёт? Ну ,а наверху уж и говорить нЕчего: одни Васильева с Сердюковым чего стОят!?
Off
2021-10-24 09:32:50
Ну ..тут все понятно . Педроссы украли голоса на выборах ...никто из них не сел . После такой "победы" ..почувствовали безопасность ..да и расходы на подкуп электората надо бы возместить .. )))
Кир
2021-10-24 09:13:02
Корни преступности ищите в простом, "белом и пушистом" народе.
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