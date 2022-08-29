В Карелии больше полусотни детей-сирот обратились в суд, не дождавшись положенного жилья

Только с начала года в республике было возбуждено 37 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам.

В течение первых 7 месяцев 2022 года в подразделениях УФССП Карелии находилось 62 исполнительных производства о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сегодня говорилось на брифинге, посвященном алиментным платежам и защите детей-сирот.

С начала года в УФССП Карелии было возбуждено 37 подобных исполнительных производств, что оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда приставы возбудили 17 производств по предоставлению жилья детям-сиротам. При этом фактическим исполнением было окончено 12 производств.

Всего в Управлении карельских приставов в данный момент ведется 38 подобных дел, при этом подавляющее большинство — 32 производства — в Петрозаводске. Остальные администрации городов и районов Карелии выступают ответчиками лишь в 6 подобных случаях. Это Беломорский район, Пудожский и Суоярвский, а также город Костомукша. В остальных районах Карелии очереди по предоставлению жилья детям-сиротам были ликвидированы.