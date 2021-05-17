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В Карелии бомж чуть не запинал до смерти пенсионера, который его приютил

Новости. Криминал
08:20, 18 Мая 2021
фото: © shutterstock.com/mediavic
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Житель поселка Прионежского района пострадал от мужчины, которому предоставил кров.

По сообщению МВД Карелии, в полиции Прионежского района расследуется уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Его фигурант - 44-летний мужчина. Ему негде было жить, и его приютил у себя пенсионер, житель одного из поселков. Объединяла их любовь к выпивке.

В один из зимних вечеров между хозяином квартиры и подозреваемым произошел конфликт. Как выяснили дознаватели, 44-летний мужчина толкнул пенсионера. Когда тот упал, младший участник застолья стал пинать старика ногами. Хозяин квартиры получил травмы средней тяжести.

Ранее житель Карелии запинал до полусмерти любовника бывшей жены.

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