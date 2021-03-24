Житель Карелии запинал до полусмерти любовника бывшей жены

В Медвежьегорске мужчина жестоко избил любовника бывшей жены, после того как она на него пожаловалась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от работников медицинского учреждения. К ним за помощью обратился 32-летний горожанин, у которого были диагностированы: тупая травма живота, разрыв тонкой кишки и перитонит. Мужчина рассказал, что на улице на него напали неизвестные. Однако в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что увечья пострадавший получил в ходе конфликта с бывшим мужем своей возлюбленной. Она пожаловалась экс-супругу на то, что нынешний кавалер обидел её. Услышав это, мужчина пригласил сожителя бывшей супруги для разговора. Перебранка, происходившая в подъезде, переросла в драку. По версии следствия, подозреваемый – 31-летний местный житель – столкнул оппонента с лестницы, после чего нанёс ему множественные удары ногами.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.