В Карелии будет тепло и облачно

В воскресенье, 29 июля, в Карелии ожидается теплая погода без осадков.

По прогнозу Карельского ЦГМС, завтра в республике ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13,+18 градусов, по северным районам местами +8, +13 градусов.

Днем: +23,+28 градуса, по северным районам местами +17, +22 градуса.

В Петрозаводске также будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +14, +16 градусов. Днем: +22, +24 градуса.