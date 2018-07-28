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Новости. Погода
17:00, 28 Июля 2018
фото: https://inkarjala.ru

В Карелии будет тепло и облачно

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В воскресенье, 29 июля, в Карелии ожидается теплая погода без осадков.

 

По прогнозу Карельского ЦГМС, завтра в республике ожидается небольшая облачность.  Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный  умеренный.

Температура воздуха ночью: +13,+18 градусов, по северным   районам  местами +8, +13 градусов.

Днем: +23,+28 градуса, по северным районам местами +17, +22 градуса.

В Петрозаводске также будет небольшая облачность. Без осадков. 

Ветер восточный, юго-восточный  умеренный.

Температура воздуха ночью:   +14, +16 градусов. Днем: +22, +24 градуса.

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