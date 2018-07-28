В Карелии будет тепло и облачно

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В воскресенье, 29 июля, в Карелии ожидается теплая погода без осадков.
По прогнозу Карельского ЦГМС, завтра в республике ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +13,+18 градусов, по северным районам местами +8, +13 градусов.
Днем: +23,+28 градуса, по северным районам местами +17, +22 градуса.
В Петрозаводске также будет небольшая облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +14, +16 градусов. Днем: +22, +24 градуса.
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