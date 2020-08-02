В Карелии будут ловить пьяных водителей в течение месяца

В августе автоинспекторы во всех районах Карелии проведут специальные мероприятия, направленные на профилактику дорожных аварий с участием нетрезвых водителей.

Как сообщили в Госавтоинпекции Карелии, в течение месяца водителей ожидают проверки на трезвость, которые пройдут как на улицах Петрозаводска, райцентров, так и в самых отдаленных селениях. Полицейские проведут беседы с настоящими и будущими водителями, разъяснят нормы действующего законодательства, расскажут о последствиях, результатом которых становятся действия пьяного водителя.

За 7 месяцев в республике автоинспекторы отстранили от управления 1251 нетрезвого водителя, 168 водителей стали фигурантами уголовных дел за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.