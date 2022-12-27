В Карелии будут судить 22-летнего садиста, истязавшего маленьких детей

Жителя Беломорска обвиняют сразу по трем статьям УК РФ: «побои», «истязание» и «угроза убийством», сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «побои», «истязание» и «угроза убийством».

По версии следствия, в июне нетрезвый молодой человек находился в брошенном здании в Беломорске и увидел компанию детей.



Он подошелк ним и безо всякой причины избил 8-летнего и 11-летнего мальчиков.



Кроме этого, сообщили в Следкоме Карелии, злоумышленник истязал другого ребенка, систематически его избивая. После очередноых побоев он схватил 12-летнего ребенка за шею и начал душить, угрожая убийством.

По уголовному делу проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Дело направлено в суд.