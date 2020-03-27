В Карелии будут судить барабанщика, провезшего на Валаам сильный галлюциноген

Сотрудники транспортной полиции Карелии завершили расследование уголовного дела по статье за незаконное хранение наркотиков.

Напомним, 38-летний сантехник прибыл на остров на работу вахтовым методом. При личном досмотре полицейские обратили внимание на рюкзак подозреваемого, в котором находился кубинский ударный инструмент – бонго. Внутри одного из барабанов обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом – броламфетамин в особо крупном размере.

Также сообщалось, что в Карелия галлюциноген изъяли впервые.

По информации пресс-службы Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте, злоумышленника задержали. В настоящее время уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.