В Карелии будут судить браконьера из Ленобласти, "вооружившегося" 11 спиннингами

Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя города Кириши Ленинградской области, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 29 мая житель Ленобласти с использованием моторной лодки и 11 спиннингов методом троллинга в запрещенных для рыболовства местах нагула и миграции рыбы недалеко от устья реки Черная в Онежском озере выловид два озерных лосося, две кумжи и одну европейскую ряпушку. Ущерб превысил 75 тысяч рублей.

Максимальное наказание – лишение свободы на два гола.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Ранее инспекторы изъяли у браконьеров в Карелии более 100 незаконных орудий лова.