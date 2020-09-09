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В Карелии будут судить директора компании, уволившего работников "задним числом"

Новости. Криминал
11:49, 10 Сентября 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Пудожский районный суд рассмотрит дело в отношении руководителя компании, обвиняемого в фальсификации доказательств, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый, директором ООО "Гран-ПСМ" не согласился с решениями Пудожского районного суда по итогам рассмотрения исковых заявлений прокуратуры района о взыскании с его организации в пользу трех бывших работников задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. Он обжаловал данное решение в Верховном суде республики.

К апелляционным жалобам директор приобщил не соответствующие действительности приказы об увольнении и другие подложные документы, подтверждающие меньший, чем было установлено судом первой инстанции, период работы уволенных работников, что привело бы к уменьшению подлежащей взысканию с предприятия суммы.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой уволенные работники дали показания о вынужденном написании ими заявлений об увольнении "задним числом". Директор компании обещал вернуть им трудовые книжки и погасить часть задолженности по заработной плате только на таких условиях.

Уголовное дело о фальсификации доказательств направлено в Пудожский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петрозаводчанка предстала перед судом за фиктивную постановку на учет 42 мигрантов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-10 12:37:33
Трудовое рабство наших дней, это обычное явление. Надо за это строго взыскивать.
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