В Карелии будут судить директора компании, уволившего работников "задним числом"

Пудожский районный суд рассмотрит дело в отношении руководителя компании, обвиняемого в фальсификации доказательств, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый, директором ООО "Гран-ПСМ" не согласился с решениями Пудожского районного суда по итогам рассмотрения исковых заявлений прокуратуры района о взыскании с его организации в пользу трех бывших работников задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. Он обжаловал данное решение в Верховном суде республики.

К апелляционным жалобам директор приобщил не соответствующие действительности приказы об увольнении и другие подложные документы, подтверждающие меньший, чем было установлено судом первой инстанции, период работы уволенных работников, что привело бы к уменьшению подлежащей взысканию с предприятия суммы.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой уволенные работники дали показания о вынужденном написании ими заявлений об увольнении "задним числом". Директор компании обещал вернуть им трудовые книжки и погасить часть задолженности по заработной плате только на таких условиях.

Уголовное дело о фальсификации доказательств направлено в Пудожский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петрозаводчанка предстала перед судом за фиктивную постановку на учет 42 мигрантов.