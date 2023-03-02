В Карелии будут судить молодого отца, истязавшего маленького сына

В Олонце будут судить 24-летний местного жителя, который систематически избивал маленького сына, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 24-летний житель Олонца, проживая совместно со своим сыном 2022 года рождения, применял пренебрежительные, жестокие, грубые способы воспитания ребенка, бил его руками по телу и голове, причиняя сыну физические и психические страдания.

После очередного истязательства мать и ребенок переехали в другое место жительства. В настоящее время ребенок вне опасности.

По уголовному делу следователи выполнили весь комплекс необходимых следственных действий. Установили, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.