В Карелии будут судить молодых людей, пытавшихся продать наркотики через Интернет

Два юных жителя Сортавалы обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как рассказали в Следкоме Карелии, предварительным следствием установлено, что два молодых человека, которым на момент совершения преступления не было 18-лет, начиная с марта 2021 года, неоднократно покупали наркотики. Через Интернет они пытались их перепродать. Но преступления не были доведены до конца, по независящим от них обстоятельствам.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотические вещества были изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, остановленный за нарушение ПДД житель Карелии неловко избавился от наркотика и попал под суд.