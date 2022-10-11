В Карелии будут судить мужчину, терроризировавшего хозяйку зоогостиницы

Разборки между бывшими супругами могут привести петрозаводчанина за решетку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего петрозаводчанина. Он обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества.

Согласно материалам дела, неработающий отец двоих детей тяжело переживал разрыв с супругой. В феврале в пьяном виде он приехал к ее дому в селе Заозерье и топором разбил забор, строения во дворе и автомобиль. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей. А в июле мужчина вновь выпил и наведался к бывшей жене, на этот раз спалив машину. Эксперт оценил ущерб в 290 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела. На следствии мужчина признал вину. Во время расследования дела ему запретили совершать определенные действия: ночью покидать жилье, использовать средства связи, приближаться к дому потерпевшей, общаться с ней и свидетелями по уголовному делу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд. Фигуранту грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее федеральный канал показал разборки между хозяйкой зоогостиницы в Петрозаводске и ее экс-супругом.