В Карелии будут судить подростка за кражу двух колес из квартиры

В Калевальском районе подростка обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в июне этого года вечером несовершеннолетний обвиняемый совместно с лицом, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, через незапертую входную дверь незаконно проникли в квартиру жилого дома в поселке Боровой. Оттуда они похитили два автомобильных колеса, после чего с места преступления скрылись и распорядились похищенным.

От несовершеннолетнего поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он признал свою вину. Похищенное имущество изъято и передано владельцу. В адрес отдела полиции следователем направлено представление об устранении причин и условий совершения преступления несовершеннолетним и постановке на профилактический учет. Уголовное дело направлено в суд.

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