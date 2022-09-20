Жительница Карелии присвоила чужие снасти из открытого автомобиля

Сотрудники уголовного розыска Суоярви раскрыли кражу из автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Суоярвского района поступило заявление о краже от 66-летнего жителя одного из поселков района. Полицейские выяснили обстоятельства преступления и личность подозреваемой.
Как выяснилось, 39-летняя местная жительница обратила внимание, что мужчина не закрыл двери своего автомобиля. Из машины она украла удочку, катушку к ней и коробку с гаечными ключами.
Подозреваемая хотела продать украденное, но не успела, и вещи будут возвращены владельцу. Женщина признала свою вину.
В настоящее время проводится проверка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание