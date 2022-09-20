Жительница Карелии присвоила чужие снасти из открытого автомобиля

Сотрудники уголовного розыска Суоярви раскрыли кражу из автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление о краже от 66-летнего жителя одного из поселков района. Полицейские выяснили обстоятельства преступления и личность подозреваемой.

Как выяснилось, 39-летняя местная жительница обратила внимание, что мужчина не закрыл двери своего автомобиля. Из машины она украла удочку, катушку к ней и коробку с гаечными ключами.

Подозреваемая хотела продать украденное, но не успела, и вещи будут возвращены владельцу. Женщина признала свою вину.

В настоящее время проводится проверка.