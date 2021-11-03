В Карелии будут судить рецидивиста, который за год трижды не ночевал дома

Судить будут жителя Костомукши, который за год трижды нарушил ограничения, установленные судом.

В полиции Костомукши окончено расследование уголовного дела. В ходе следствия установлено, что 39-летний горожанин неоднократно нарушал ограничения, установленные судом.

Обвиняемый освободился из мест лишения свободы в 2020 году. В отношении него был установлен административный надзор, в соответствии с которым он обязан в ночное время находиться по месту проживания и ежемесячно являться в отдел полиции.

Однако он трижды за год нарушил эти правила и был привлечён к административной ответственности.

Кроме того, костомукшанин находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, то есть совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность.

В ходе следствия собрана достаточная доказательная база для предъявления мужчине обвинения в совершении неоднократного несоблюдения административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряжённое с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.