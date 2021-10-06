В Карелии будут судить рыбака за четыре судака

Жителю Медвежьегорского района за незаконное рыболовство в акватории Челмужской губы Онежского озера грозит штраф в 500 тысяч рублей или колония.

По версии органов предварительного расследования, в июне, находясь в месте нереста в акватории Челмужской губы Онежского озера, обвиняемый рыбачил, используя моторную лодку «Казанка-5М3» и две рыболовные сети. Мужчина поймал четыре судака, причинив окружающей среде ущерб на сумму более 26 000 рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

При задержании у рыбака была изъята незаконно выловленная рыба, а также запрещенные орудия лова – сети общей длиной 120 метров.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит штраф в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы за период до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишения свободы на этот же срок.

Ранее сообщалось, что рыбаки ловят в промышленных масштабах слишком много судака на Сямозере, и это могут запретить.