В Карелии будут судить тайных проповедников запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы»

Четверо жителей Петрозаводска ответят перед судом за тайную пропаганду запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы», сообщили в Управлении ФСБ Карелии.

В конце июля 2019 года сотрудники Управления ФСБ Карелии пресекли деятельность организованной преступной группы, состоящей из четырех жителей Петрозаводска, которые с августа 2017 года, несмотря на решение Верховного суда России о признании экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы», продолжили ее деятельность и через интернет, в условиях строгой конспирации, проводили встречи и обучение не менее 100 последователей религиозного учения.

Также указанные лица организовывали проведение и лично осуществляли проповедническую деятельность в целях вовлечения в организацию новых членов. Установлено, что деятельность адептов указанной организации на территории Петрозаводска координировалась и контролировалась вышестоящим руководством, куда представители местной ячейки направляли свои отчеты через закрытые каналы связи по интернету.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено максимальное наказание на срок до 10 лет лишения свободы.