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В Карелии будут судить водителя, насмерть задавившего дорожного рабочего на трассе «Кола»

Новости. Криминал
15:43, 11 Октября 2021
фото: © ОПС Медгора

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Водитель грузовика, спровоцировавший смертельную аварию на трассе в Медвежьегорском районе, пойдет под суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга, виновному в смертельной аварии на трассе «Кола».

Как мы сообщали ранее, 28 июня 2021 года в 8.10 утра мужчина, управляя грузовиком на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе, врезался в специальный автомобиль Газель дорожной службы, выполнявший работы по нанесению разметки, в прицепе которого находился рабочий. В результате аварии 43-летний работник дорожного предприятия погиб. Водитель Газели получил травмы, медицинская помощь ему была оказана на месте.

В ходе расследования было установлено, что водитель грузовика нарушил ограничение скорости, установленное в связи с проведением дорожных работ.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет с запретом работы за рулем автомобиля на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Виктория Миронова
2021-10-11 16:45:50
И тут Фабрикантов. Наш пострел, везде поспел)
комба
2021-10-11 16:12:45
Ничего не боится наш человек.
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