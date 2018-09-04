В Карелии будут судить женщину, которая пнула полицейского, причинив ему физическую боль

Жительница Сортавалы обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что в июле 2018 года в вечернее время 43-летняя жительница Сортавалы в состоянии алкогольного опьянения шла по одной из улиц города.

При этом она имела неопрятный внешний вид и шаткую походку.

В связи с этим гражданка была доставлена сотрудниками патрульно-постовой службы для освидетельствования в Сортавальскую ЦРБ.

В приемном отделении правонарушительница повела себя агрессивно, а затем ударила сотрудника полиции ногой, чем причинила последнему физическую боль.

Обвиняемая ранее отбывала наказание в виде лишения свободы за хранение наркотических средств и покушение на сбыт наркотиков, была условно–досрочно освобождена.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.