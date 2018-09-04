В Карелии будут судить женщину, которая пнула полицейского, причинив ему физическую боль
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Жительница Сортавалы обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что в июле 2018 года в вечернее время 43-летняя жительница Сортавалы в состоянии алкогольного опьянения шла по одной из улиц города.
При этом она имела неопрятный внешний вид и шаткую походку.
В связи с этим гражданка была доставлена сотрудниками патрульно-постовой службы для освидетельствования в Сортавальскую ЦРБ.
В приемном отделении правонарушительница повела себя агрессивно, а затем ударила сотрудника полиции ногой, чем причинила последнему физическую боль.
Обвиняемая ранее отбывала наказание в виде лишения свободы за хранение наркотических средств и покушение на сбыт наркотиков, была условно–досрочно освобождена.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.
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