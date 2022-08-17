В Карелии будут судить жителя Ленинградской области, врезавшегося в попутный трактор

Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, спровоцировавшем аварию, в которой серьезно пострадал его жена, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Ленинградской области утвердила прокуратура Лахденпохского района Карелии. Житель Приозерска обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как было установлено, 11 июня 2021 года мужчина за рулем автомобиля Peugeot нарушил правила дорожного движения и столкнулся с трактором John Deer, двигавшемся в попутном направлении. В результате аварии пострадала 59-летняя жена водителя, получившая травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лахденпохский районный суд.