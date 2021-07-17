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В Карелии бушуют 22 лесных пожара

Новости. Общество
12:42, 18 Июля 2021
фото: Минприроды РК

В Карелии 18 июля зарегистрировано 22 действующих лесных пожара на общей площади более 3,1 тыс. га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники.

Десантники — пожарные борются с огнем методом встречного отжига, чтобы пламя возникшего пожара столкнулось с пламенем искусственно созданного. Тогда огонь возникшего, природного пожара теряет свою силу и не распространяется дальше.

«Никакие ранцевые опрыскиватели не помогут с таким пожаром: сушь, ветер, огонь просто скачет», — пояснил руководитель тушения пожара в Сяпсинком лесничестве Иван Евстафеев.

В Сегежском районе в Надвоицком лесничестве вчера ликвидировали пожар на площади 73 га. В Найстенвъярвском лесничестве на пожаре, который ранее охватил 600 га — все открытые участки горения потушены. Движение лесного пожара в сторону Найстеньярви остановлено. Работы по локализации остальных пожаров продолжаются.

В Пряжинском районе десантники 17 июля защитили деревню Руга, вчера они не дали огню дойти до деревни Кудама. На пожаре работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарные машины МЧС, экскаваторы для опашки леса. Работы по локализации пожара продолжаются.

Еще на одном пожаре в Сегежском районе в Волдозерском лесничестве 80 человек работают над локализацией пожара в 350 га. Опашка вокруг кромки пожара продолжается, специалисты приступили к встречному отжигу. Угрозы населенным пунктам нет.

В Муезерском районе пожар занял 540 га леса, пожар находится в авиационной зоне, вблизи нет населенных пунктов.
Десантники-пожарные приступили к встречному отжигу.

«Карелия находится на пике борьбы с лесными пожарами, задействованы все силы и средства для тушения, и от того, насколько люди сейчас прислушаются к нашему призыву, будет зависеть, сможем ли мы переломить ситуацию и пройти этот напряженный период. С учетом установившейся аномально жаркой погоды призываем сейчас воздержаться от посещения лесов!», — говорится в сообщении министерства.

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