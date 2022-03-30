В Карелии был спасен мужчина, потерявший сознание в зале суда

Судебные приставы вовремя оказали доврачебную помощь мужчине, у которого случился припадок во время заседания.

Историю спасения рассказали в УФСПП России по Карелии. В Костомукше в зале судебного заседания у одного из посетителей случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание. По камерам видеонаблюдения это заметили младшие судебные приставы.

Сотрудники службы немедленно уложили мужчину на бок, чтобы освободить дыхательные пути, и привели его в сознание. В зале суда были широко раскрыты окна. Одновременно приставы вызвали бригаду скорой помощи.

Благодаря своевременным действиям судебных приставов мужчина пришел в себя. Сотрудники доставили посетителя суда до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации.