В Карелии бывший безработный трудоустроился и получал соцвыплату

В Калевальском районе селянин обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами.

В полицию поступила информация о том, что 27-летний житель одного из поселков Калевальского района, получающий социальную выплату по безработице, устроился на работу. Зная, что основания для получения пособия больше нет, он не уведомил об этом соответствующий орган. По версии полиции, в течение месяца одновременно получал как зарплату, так и соцвыплату. Установлено, что незаконный доход подозреваемого превысил 15 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается. Устанавливаются иные обстоятельства происшествия.

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