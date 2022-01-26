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В Карелии бывший безработный трудоустроился и получал соцвыплату

Новости. Криминал
14:23, 27 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

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В Калевальском районе селянин обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами.

В полицию поступила информация о том, что 27-летний житель одного из поселков Калевальского района, получающий социальную выплату по безработице, устроился на работу. Зная, что основания для получения пособия больше нет, он не уведомил об этом соответствующий орган. По  версии полиции, в течение месяца одновременно получал как зарплату, так и соцвыплату. Установлено, что незаконный доход подозреваемого превысил 15 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается. Устанавливаются иные обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, бизнесвумен в Карелии грозит 6 лет колонии за обман налоговой службы.

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