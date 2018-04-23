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Новости. Криминал
13:08, 23 Апреля 2018

В Карелии бывшая работница почты осуждена за присвоение более 890 тысяч рублей

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Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении бывшей работницы Почты России, присвоившей деньги пенсионеров, сообщает прокуратура Карелии.

Оператор связи одного из отделений, зная дату получения пенсий и пособий, выжидала определенный период и после того, как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий, а денежные средства присваивала себе.

Установлено также, что она ставила подписи и на поручениях граждан, которые на данный момент уже умерли.

Всего почтовый работник с февраля 2016 года по апрель 2017 года подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.

Преступление было раскрыто после обращения пенсионеров с заявлениями о неполучении ими пенсий и проведения внутреннего служебного расследования.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-23 13:28:05
Загадка поведения и жизнь таких людей. И писатели детективы пишут, а раскрыть суть воров почты не желают. Неинтересно, видимо.
Гость
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