В Карелии частные дома престарелых и пансионаты получат субсидии от государства для оказания помощи пожилым людям

Министерство соцзащиты Карелии получит 31 млн рублей на выплату субсидий коммерческими организациями, которые оказывают социальные услуги.

Государство окажет финансовую поддержку коммерческим организациям, которые наравне с госучреждениями ухаживают за пожилыми людьми и помогают инвалидам, сообщили в Минсозащиты Карелии.

Заксобрание Карелии внесло изменения в Закон о республиканском бюджете, которые предусматривают выделение в 2021 году Министерству соцзащиты 31 млн 155,7 тыс. рублей для выплаты субсидий коммерческими организациями, оказывающим социальные услуги.





Ранее из-за недостатка финансирования социальный дом для одиноких стариков и инвалидов "Моя бабуля" объявил о сокращении мест для проживающих, так как помощь из бюджета предусматривалась только социальным НКО. После изменений, внесенных в Закон, учреждение готовится подавать документы для участия в конкурсе на получение денег.

"Да, мы получили информацию о том, что финансирование будет, сейчас ждем объявления конкурса и намерены в нем участвовать, – рассказала директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова. – Но претендовать на субсидии будем не только мы, пока неизвестно, какую сумму сможет получить наш социальный дом, и поэтому сейчас сложно точно говорить о количестве мест".

Подробная информация о сроках проведения отбора в ближайшее время будет размещена на официальном сайте Минсоцзащиты Карелии.