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В Карелии частные дома престарелых и пансионаты получат субсидии от государства для оказания помощи пожилым людям

Новости. Общество
14:59, 25 Марта 2021
фото: © pixabay
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Министерство соцзащиты Карелии получит 31 млн рублей на выплату субсидий коммерческими организациями, которые оказывают социальные услуги.

Государство окажет финансовую поддержку коммерческим организациям, которые наравне с госучреждениями ухаживают за пожилыми людьми и помогают инвалидам, сообщили в Минсозащиты Карелии.

Заксобрание Карелии внесло изменения в Закон о республиканском бюджете, которые предусматривают выделение в 2021 году Министерству соцзащиты 31 млн 155,7 тыс. рублей для выплаты субсидий коммерческими организациями, оказывающим социальные услуги.

Ранее из-за недостатка финансирования социальный дом для одиноких стариков и инвалидов "Моя бабуля" объявил о сокращении мест для проживающих, так как помощь из бюджета предусматривалась только социальным НКО. После изменений, внесенных в Закон, учреждение готовится подавать документы для участия в конкурсе на получение денег.

"Да, мы получили информацию о том, что финансирование будет, сейчас ждем объявления конкурса и намерены в нем участвовать, – рассказала директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова. – Но претендовать на субсидии будем не только мы, пока неизвестно, какую сумму сможет получить наш социальный дом, и поэтому сейчас сложно точно говорить о количестве мест".

Подробная информация о сроках проведения отбора в ближайшее время будет размещена на официальном сайте Минсоцзащиты Карелии.

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