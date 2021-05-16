В Карелии чат-бот по комфортной городской среде набирает популярность

Программа чат-бот «Комфортная городская среда| Карелия» помогает голосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Уже более трех тысяч человек в Карелии приняли участие в голосовании на портале 10.gorodsreda.ru, используя программу чат-бот по комфортной городской среде.

До 30 мая жителям Карелии надо решить, какие парки, скверы и другие общественные территории будут благоустроены на деньги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов из четырех городов. Но победят и получат финансирование только 14: в Петрозаводске - 7, в Сегеже - 3, и по 2 в Кондопоге и Костомукше. Победителями станут проекты, набравшие большинство голосов.

Напоминаем, что теперь познакомиться с проектами-участниками голосования можно не только на сайте, но и в Телеграме. Перейдите по ссылке @fkgs10_bot именно в телеграм-канале!!! И следуйте несложной схеме:

1. Нажмите кнопку «START»

2.Чат-бот начнет беседу и предложит узнать, какие города и какие общественные территории участвуют в проекте. Последуйте этой рекомендации и воспользуйтесь опцией «Узнать»

3. Перед вами откроется список городов, в которых проходит голосование. Выберите один из них

4. Откроется список объектов, участвующих в голосовании, и фото территорий. Чтобы увидеть всех участников голосования в Петрозаводске, используйте функцию «Показать остальное»

5. Ознакомившись с объектами, переходите к кнопке «Как проголосовать». Откроются короткие правила и прямая ссылка на сайт голосования.

После этого останется перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте и проголосовать. Возможно, любимому парку или скверу не хватает для победы именно вашего голоса!