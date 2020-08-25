В Карелии четвертые сутки ищут пропавшего в лесу мужчину

Житель деревни Мегрега 22 июля ушел в лес за ягодами и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Олонецкому району разыскивается 57-летний Иван С., житель деревни Мегрега, который 22 июля ушел в лес за ягодами в районе 270 километра трассы "Кола".

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в костюм цвета хаки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-960-212-22-61, а также (814-36) 4-14-18.