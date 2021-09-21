В Карелии число детей, заразившихся COVID-19, превысило 6800

За сутки еще 24 ребенка в республике оказались на больничном из-за коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом число инфицированных детей достигло 6807.

За сутки выздоровели 38 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6504 ребенка.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровел 171 пациент.