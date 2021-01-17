В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось за сутки на 39 человек

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 января по статистике в Карелии был 32561 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3063 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 января, – уже 32843 ковидных больных, из них 3102 – это дети, то есть за сутки в Карелии 39 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 282 человека. Всего в республике за время пандемии инфицированы 32843 человека. Выздоровели – 27056. Умерли 199 пациентов.