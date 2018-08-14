В Карелии число людей, заболевших после укуса клеща, перевалило за полсотни

По теме
Загрузка...
Управление Роспотребнадзора по Карелии обновило данные по заболевшим клещевым энцефалитом и боррелиозом.
"С начала сезона зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года", - говорится в сообщении ведомства.
Всего в этом году в республике к медикам по поводу присасывания клеща обратились порядка 2920 человек, в том числе около 600 детей.
"В г. Петрозаводске зарегистрировано 1272 обращения, в т.ч. 212 - дети, что не превышает среднемноголетние значения", - отметили в Роспотребнадзоре.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 15:05
10.08.2018, 11:44
14.08.2018, 07:20
Аналитика
13.08.2018 09:00
Обществоведение
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
11.08.2018 10:40
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии