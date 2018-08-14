В Карелии число людей, заболевших после укуса клеща, перевалило за полсотни

Управление Роспотребнадзора по Карелии обновило данные по заболевшим клещевым энцефалитом и боррелиозом.

"С начала сезона зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года", - говорится в сообщении ведомства.

Всего в этом году в республике к медикам по поводу присасывания клеща обратились порядка 2920 человек, в том числе около 600 детей.

"В г. Петрозаводске зарегистрировано 1272 обращения, в т.ч. 212 - дети, что не превышает среднемноголетние значения", - отметили в Роспотребнадзоре.