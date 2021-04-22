В Карелии число умерших от коронавируса достигло 450 человек с начала пандемии

В Карелии от коронавируса скончались еще три пациента, а общее число жертв пандемии достигло 450 человек.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово Пудожского района 1949 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Кондопоги 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1952 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших — 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 62 человека.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 450 человек. Число выздоровевших — 43443 человека. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7406,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3227,4 случая, по Северо-Западу — 5678,4.