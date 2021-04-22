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В Карелии число умерших от коронавируса достигло 450 человек с начала пандемии

Новости. Общество
09:27, 23 Апреля 2021
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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В Карелии от коронавируса скончались еще три пациента, а общее число жертв пандемии достигло 450 человек.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово Пудожского района 1949 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Кондопоги 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1952 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших — 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 62 человека.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 450 человек. Число выздоровевших — 43443 человека. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7406,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3227,4 случая, по Северо-Западу — 5678,4.

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