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В Карелии число заражений коронавирусом у детей на неделе растет, а в выходные резко падает

Новости. Общество
10:10, 16 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В минувшую субботу, 15 января, был зафиксирован 31 заболевший ковидом ребенок, а 16 января - 8 случаев заражений коронавирусной инфекцией у несовершеннолетних.

По данным на 16 января, в Карелии за сутки было выявлено 8 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее 31 ребенок заразились ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11110. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 11 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10999.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 183 инфицированных, выздоровел 241, зарегистрировано 4 смерти от ковида.

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