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В Карелии дама потеряла машину и друга

Новости. Криминал
11:08, 01 Февраля 2022
фото: МВД по Республике Карелия / ВК

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В Лахденпохском районе женщина оставила ключи от машины знакомому, после чего найти автомобиль удалось лишь с помощью правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли угон автомобиля в Лахденпохском районе. Об этом сообщает МВД.

В полицию Лахденпохского района поступило сообщение об угоне автомашины. Владелица оставила ключи от иномарки знакомому, чтобы тот забрал из салона вещи, затем она отлучилась. Но знакомый исчез вместе с машиной.

Ориентировка на транспорт была передана дежурным нарядам. Вскоре сотрудниками ГИБДД автомобиль был обнаружен на территории города. За рулем находился гражданин 1990 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Доставленный в полицию мужчина признался, что решил воспользоваться ситуацией и покататься на чужой иномарке. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее сообщалось, что криминальный вояж по своему району совершили жители севера Карелии, закончив его в суде.

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